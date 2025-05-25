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Радукану о том, что откладывала операции на запястьях: «Люди говорили, что надо просто терпеть и работать – но я могла бы сэкономить 8-12 месяцев»

Радукану о том, что откладывала операции на запястьях: «Люди говорили, что надо просто терпеть и работать – но я могла бы сэкономить 8-12 месяцев»

Напомним, весной 2023-го британка перенесла три операции на обоих запястьях. – У меня были проблемы с запястьями семь месяцев, прежде чем я сделал операцию.

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