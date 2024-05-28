Спросили у мужчин, как должна пахнуть стильная и красивая женщина: делимся их ответами

Еще со времен Клеопатры аромамагия использовалась в том числе и для приворотных целей. И хоть с тех времен прошла не одна сотня лет, многим девушкам до сих пор важно, как их парфюм воспринимается сильной половиной.
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