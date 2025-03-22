Родительское собрание по теме ´Семья и школа: социальное партнёрство в формировании активной жизненной позиции, законопослушн...

18.03.2025 в учреждении образования прошло родительское собрание по теме ´Семья и школа: социальное партнёрство в формировании активной жизненной позиции, законопослушного и ответственного поведения´ среди рассмотренных вопросов следует отметить:безопасность в период весенних каникул .