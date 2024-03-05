В Германии чиновники будут чаще встречаться очно

Больше встреч между должностными лицами в ФРГ в будущем будут проходить очно для снижения рисков в сфере безопасности на фоне перехвата разговора немецких офицеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкого чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии