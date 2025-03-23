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Старшая дочь Илона Маска покинула США навсегда

Старшая дочь Маска Вивиан Уилсон решила переехать из США в Японию насовсем. По данным американского портала E!News, решение ее никак не связано с отцом и с тем фактом, что из-за смены пола Уилсон не поддерживает контакт с Маском, однако регулярно выступает с резкой критикой в его адрес.

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