Старшая дочь Илона Маска покинула США навсегда

Старшая дочь Маска Вивиан Уилсон решила переехать из США в Японию насовсем. По данным американского портала E!News, решение ее никак не связано с отцом и с тем фактом, что из-за смены пола Уилсон не поддерживает контакт с Маском, однако регулярно выступает с резкой критикой в его адрес.