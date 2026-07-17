Marca: перерыв в финальном матче ЧМ-2026 продлится не более 17 минут

Перерыв в финальном матче чемпионата мира - 2026 продлится 17 минут. Об этом сообщает Marca. Из них 11 минут будут отведены на музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера, что значительно меньше, чем предполагалось ранее.