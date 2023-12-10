В России создадут первый фильм об авиаучетах для изучения морских млекопитающих

Первый фильм об истории авиаучетов, необходимых для изучения морских млекопитающих, в том числе таких исчезающих видов, как каспийская нерпа, выйдет в 2024 году при поддержке петербургской киностудии «Ленфильм», сообщает ТАСС.
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