Трафик в ТЦ вышел на затяжное плато

Покупательский трафик в российских торговых центрах остановил быстрый рост. В декабре рост посещаемости ТЦ составил до 5%, по сравнению с декабрем прошлого года, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на Focus Technologies.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии