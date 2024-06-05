Раскрыты главные темы переговоров Байдена с Макроном

В приоритете — изъятие замороженных активов России. В ходе предстоящих переговоров американского и французского лидеров Джо Байдена и Эммануэля Макрона будет обсуждаться несколько важных тем, в том числе конфликт на Украине и антироссийские санкции.
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