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Раскрыты главные темы переговоров Байдена с Макроном

Раскрыты главные темы переговоров Байдена с Макроном

В приоритете — изъятие замороженных активов России. В ходе предстоящих переговоров американского и французского лидеров Джо Байдена и Эммануэля Макрона будет обсуждаться несколько важных тем, в том числе конфликт на Украине и антироссийские санкции.

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