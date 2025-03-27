Реальные доходы выросли более чем у половины россиян

По данным ЦБ, в 2022-2024 годах реальные доходы выросли у 65% российских домохозяйств. Но, как это часто бывает, есть нюансыРеальные доходы в 2022-2024 годах выросли у 65% российских домохозяйств, следует из всероссийского обследования, проведенного Центробанком.