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Реальные доходы выросли более чем у половины россиян

Реальные доходы выросли более чем у половины россиян

По данным ЦБ, в 2022-2024 годах реальные доходы выросли у 65% российских домохозяйств. Но, как это часто бывает, есть нюансыРеальные доходы в 2022-2024 годах выросли у 65% российских домохозяйств, следует из всероссийского обследования, проведенного Центробанком.

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