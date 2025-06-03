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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Россия научит ИИ «копировать» недоступные технологии Запада

Российские IT-специалисты научат искусственный интеллект (ИИ) «копировать» технологии Запада. Премьер-министру Михаилу Мишустину представили 3 июня на конференции Цифровой индустрии промышленной России (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, как ИИ в связке с программным обеспечением (ПО ) кардинально изменит отечественное производство, передает корреспондент URA.

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