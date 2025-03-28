Путин изменил традицию ежегодной зачистки губернаторов

Президент Владимир Путин изменил формат отставок руководителей субъектов. Российский лидер 28 марта завершил серию встреч с губернаторами, у которых истекают полномочия в сентябре, и поддержал выдвижение главы Ленинградской области Александра Дрозденко на четвертый срок.
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