Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних питомцев. Злоумышленники под видом «сотрудников жилищной инспекции» обзванивают россиян и узнают количество домашних питомцев, а затем заявляют, что лимит на них превышен и вымогают деньги.
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