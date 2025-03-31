Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних питомцев. Злоумышленники под видом «сотрудников жилищной инспекции» обзванивают россиян и узнают количество домашних питомцев, а затем заявляют, что лимит на них превышен и вымогают деньги.