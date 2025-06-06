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Закон и Порядок

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Дело Мытищенской льготницы и главы Купецкой становится принципиальным: кто стоит за мигранткой

Дело Мытищенской льготницы и главы Купецкой становится принципиальным: кто стоит за мигранткой

Русский Колоколъ Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress СКР возбудил новое уголовное дело – по факту подачи иска о возврате сертификата Тахмине Самадовой.

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