МИД Панамы фиксирует случаи вербовки граждан для участия в военных действиях на Украине

В Панаме выявлены случаи призыва местных жителей для участия в конфликте на Украине. Внешнеполитическое ведомство страны информирует о продолжающемся мониторинге ситуации и поддержке граждан, столкнувшихся с вербовкой.
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