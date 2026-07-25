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FiNE NEWS

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МИД Панамы фиксирует случаи вербовки граждан для участия в военных действиях на Украине

В Панаме выявлены случаи призыва местных жителей для участия в конфликте на Украине. Внешнеполитическое ведомство страны информирует о продолжающемся мониторинге ситуации и поддержке граждан, столкнувшихся с вербовкой.

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