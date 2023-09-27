Собянин: Туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась

Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17% Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что за летний сезон 2023 года столицу посетили 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом прошлого года.
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