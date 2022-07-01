«Здесь все за Россию»: датское СМИ рассказало о союзниках Москвы в Прибалтике

В городе Нарва в Эстонии местное население, этнически русские, поддерживают специальную военную операцию Российской Федерации по защите Донбасса, а при военном столкновении Москвы и Таллина примут участие в боевых действиях на стороне России.
В городе Нарва в Эстонии местное население, этнически русские, поддерживают специальную военную операцию Российской Федерации по защите Донбасса, а при военном столкновении Москвы и Таллина примут участие в боевых действиях на стороне России.
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