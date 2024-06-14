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Конгрессмен Оглз не исключил выдвижения Мишель Обамы на пост президента США

Конгрессмен Оглз не исключил выдвижения Мишель Обамы на пост президента США

Global Look Press/AUG/face to face Обвинительный вердикт, вынесенный сыну действующего президента США Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием, может привести к выходу Джо Байдена из президентской гонки и открыть путь в Белый дом для других кандидатов от Демократической партии.

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