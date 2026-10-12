Главная индейка инвестирует в глубокую переработку

Группа компаний «Дамате», производитель мяса индейки, утки и баранины, модернизирует завод глубокой переработки индейки в Пензенской области, чтобы удвоить выпуск ветчинных изделий — с 22 до 44 тыс.
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