Лукашенко: ядерный щит Европы — обоюдоострый меч

Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск заявил, что европейские страны спекулируют темой ядерного потенциала, называя его «щитом Европы», тогда как на деле он может оказаться обоюдоострым мечом в руках бездумных политиков.
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