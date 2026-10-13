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Царьград

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Лукашенко: ядерный щит Европы — обоюдоострый меч

Лукашенко: ядерный щит Европы — обоюдоострый меч

Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск заявил, что европейские страны спекулируют темой ядерного потенциала, называя его «щитом Европы», тогда как на деле он может оказаться обоюдоострым мечом в руках бездумных политиков.

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