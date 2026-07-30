НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Ассоциации КОНКАКАФ единогласно не поддержали продажу ФИФА прав на ЧМ: «Для нас футбол на первом месте. Сомневаемся в необходимости прямых инвестиций после самого прибыльного турнира в истории»

Ассоциации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ) единогласно отвергли планы президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии