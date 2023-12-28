Страна и люди
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Страна и люди

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Единственный шанс для мужчин с Украины избежать очевидного финала - вернуться к своему русскому началу

Единственный шанс для мужчин с Украины избежать очевидного финала - вернуться к своему русскому началу

Юрий Кот "Не спрятаться, не скрыться". Украинцев в возрасте 25–60 лет, живущих в Германии, обяжут в 2024 году явиться в вербовочные центры ВСУ, заявил Умеров в интервью СМИ.

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Комментарии
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Fialka
ерунда,что будете бегать по Германии и вылавливать, Германия этого делать точно не будет,по закону не имеет права
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16 час.
Светлана Трофимова
Нет необходимости никого вылавливать. Есть регистрация вновь прибывших не граждан Германии, достаточно заблокировать карты и временные удостоверения по данным спискам и они сами явятся для выяснения причин. Думаю кормить такую ораву предстоящий год Германия будет просто не в состоянии. Так что возможно с принятием данного закона статус и положение украинцев в Европе тоже претерпит изменения.
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16 час.
Fialka
Германия повешает долги на свой народ чтобы заткнуть дыры в бюджете, но украинских беженцев будут содержать
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13 час.

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