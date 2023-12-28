Единственный шанс для мужчин с Украины избежать очевидного финала - вернуться к своему русскому началу

Светлана Трофимова

Нет необходимости никого вылавливать. Есть регистрация вновь прибывших не граждан Германии, достаточно заблокировать карты и временные удостоверения по данным спискам и они сами явятся для выяснения причин. Думаю кормить такую ораву предстоящий год Германия будет просто не в состоянии. Так что возможно с принятием данного закона статус и положение украинцев в Европе тоже претерпит изменения.