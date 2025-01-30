Расчет «Града» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Удар артиллерии обеспечил наступление штурмовых групп Расчет РСЗО «Град» ликвидировал опорный пункт и полевой склад с боеприпасами украинской армии на красноармейском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
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