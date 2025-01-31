📹❗️Свежие кадры выхода зенитно-ракетного отделения войскового ЗРК "Гибка-С" на огневые позиции (поедпрложительно) на Красноармейском операционном направлении.
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📹❗️Свежие кадры выхода зенитно-ракетного отделения войскового ЗРК "Гибка-С" на огневые позиции (поедпрложительно) на Красноармейском операционном направлении.