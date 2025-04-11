Чувство неполноценности и тревога: с чем к психологам приходят зумеры и миллениалы

В последние несколько лет у психологов прибавилось работы. Если бумеры (рожденные с 1946 по 1964 год) и представители поколения Х (рожденные с 1965 по 1980 год) не считали нужным в массе своей обращаться за психологической помощью, то миллениалы (рожденные в 1981–1996 годах) и еще более младшие зумеры (с 1997 по 2010 год) зачастили к специалистам.