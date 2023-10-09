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На Крымском мосту приостановят движение в связи с ремонтными работами 10 октября

На Крымском мосту приостановят движение в связи с ремонтными работами 10 октября

Короткая ссылка 9 октября 2023, 10:24 В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ 10 октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения.

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