«Виннипег» с Наместниковым проиграл «Эдмонтону», но все равно выиграл Президентский кубок

В ночь на 14 апреля (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз».
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