Прогноз погоды в Крыму на вторник. • Симферополь: +18°, ясно• Севастополь: +17°, ясно• Ялта: +16°, ясно• Алушта: +18°, ясно• Евпатория: +17°, ясно• Саки: +18°, ясно• Бахчисарай: +19°, ясно• Джанкой: +17°, ясно• Судак: +16°, ясно• Феодосия: +15°, ясно• Керчь: +14°, ясноЧитать подробнее>>> .
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