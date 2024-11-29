Киев думает о переговорах после ударов России

КИЕВ, 29 ноября, ФедералПресс. По информации украинского телеканала «Общественное», новые удары российских военных по энергетической инфраструктуре Украины могут стать «последней каплей», побуждающей местных жителей требовать от властей прекращения конфликта.
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