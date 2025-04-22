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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Автомобилиста» о сезоне: «С точки зрения результата оценка неудовлетворительная. Люди ждут от нас большего, но нужно разделять результат и сам процесс. Мыслей о смене тренерского штаба не было»

Клуб из Екатеринбурга занял 4-е место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей‑офф команда вылетела в первом раунде, уступив «Ак Барсу» (3-4).

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