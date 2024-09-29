Предупреждение Путина сыграло свою роль: Макрон и Шольц меняют риторику о России

Последние месяцы принесли заметные изменения в риторике европейских политиков по отношению к России. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, ранее выступавшие за жёсткую позицию в отношении Москвы, неожиданно заговорили о необходимости переосмысления отношений и создания нового мирового порядка, учитывающего интересы всех государств.