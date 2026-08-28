В Севастополе оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя задержан 44-летний местный житель, который совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек в возрасте 9 лет.
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