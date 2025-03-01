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Кашпировский вернулся: в Москве состоится 4 творческие встречи с дедушкой психотерапии

Кашпировский вернулся: в Москве состоится 4 творческие встречи с дедушкой психотерапии

Avia.pro - СМИ Легенда 90-х снова в деле Анатолий Кашпировский, человек, который в своё время "заряжал" воду через телевизор и обещал избавление от всех болезней силой мысли, возвращается на сцену.

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