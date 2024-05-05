Когда наступит конца света: мнение учёных

Ученые Кадзуми Одзаки и Кристофер Рейнхардт, работающие в проекте НАСА Nexus for Exoplanet System Science, провели исследование, чтобы определить срок, на протяжении которого атмосфера Земли сможет оставаться насыщенной кислородом и, соответственно, пригодной для жизни.