«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

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Комментарии
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Алекс Сэм
Нам , россиянам мигранты не нужны от слова совсем. Они нужны только бизнесу Вот его прижать к примеру ввести 90% налог на каждого чурку и сразу заорут местные Welcome на работу. А если власти этого не делают значит все эти разговоры о народосбережении и заботе о местных просто пыль в глаза. Как они собираются поднимать рождаемость если молодым семьям просто самим жрать не на что не то что детей кормить!
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