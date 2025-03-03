«Мертвые души», иногда говорящие по-русски, нашли теплые места в академиях и университетах

Алекс Сэм

Нам , россиянам мигранты не нужны от слова совсем. Они нужны только бизнесу Вот его прижать к примеру ввести 90% налог на каждого чурку и сразу заорут местные Welcome на работу. А если власти этого не делают значит все эти разговоры о народосбережении и заботе о местных просто пыль в глаза. Как они собираются поднимать рождаемость если молодым семьям просто самим жрать не на что не то что детей кормить!