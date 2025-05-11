Водитель «Хонды» погиб в столкновении с «Лексусом» в Иркутске

В Ленинском округе Иркутска 10 мая вечером произошло смертельное ДТП. 44-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», двигаясь по 18-му Советскому переулку, столкнулся с «Лексусом RX300» на улице Розы Люксембург (дублер), не уступив ему дорогу.
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