Водитель «Хонды» погиб в столкновении с «Лексусом» в Иркутске

В Ленинском округе Иркутска 10 мая вечером произошло смертельное ДТП. 44-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», двигаясь по 18-му Советскому переулку, столкнулся с «Лексусом RX300» на улице Розы Люксембург (дублер), не уступив ему дорогу.