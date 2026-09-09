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«Никогда её не прощу»: теннисистка, у которой Татьяна Тарасова увела мужа из семьи с близнецами, сказала, что та «шла по трупам» ради карьеры

«Никогда её не прощу»: теннисистка, у которой Татьяна Тарасова увела мужа из семьи с близнецами, сказала, что та «шла по трупам» ради карьеры

Татьяна Тарасова — легенда мирового фигурного катания, заслуженный тренер СССР, воспитавшая семь олимпийских чемпионов.

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