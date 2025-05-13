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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Далласа» о «подстроенной» жеребьевке драфта: «Мне 40 лет приходится иметь дело с теориями заговора»

Тогда «Нью-Йорк» получил на право на первый пик, выбрав под ним Патрика Юинга. «Я единственный, кто был в этой комнате и в комнате 40 лет назад.

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