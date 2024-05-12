Число жертв наводнения в Афганистане выросло до 315

Global Look Press/Ka Buerfenshe/XinHua 315 человек погибли в результате мощного наводнения, накрывшего территорию Афганистана, сообщили в информационном агентстве Reuters со ссылкой на министерство по делам беженцев.
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