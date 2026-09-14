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Какие деревья посадить у дома для естественного охлаждения и снижения затрат на электричество

Озеленение территории вокруг жилого дома является эффективным способом пассивного охлаждения, позволяющим снизить потребление электроэнергии на кондиционирование.

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