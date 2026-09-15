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Регионы России

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НАТО не подтвердило причастность России к инциденту в аэропорту Лейпцига

НАТО не подтвердило причастность России к инциденту в аэропорту Лейпцига

Спецслужбы стран НАТО сообщают о полном отсутствии доказательств причастности России к инциденту с беспилотным летательным аппаратом с взрывчаткой, обнаруженным 5 августа в зоне безопасности грузовых авиаперевозок аэропорта Лейпцига.

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