НАТО не подтвердило причастность России к инциденту в аэропорту Лейпцига

Спецслужбы стран НАТО сообщают о полном отсутствии доказательств причастности России к инциденту с беспилотным летательным аппаратом с взрывчаткой, обнаруженным 5 августа в зоне безопасности грузовых авиаперевозок аэропорта Лейпцига.
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