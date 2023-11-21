25 деятелей культуры, среди которых Иван Ургант и Данила Козловский, попросили изменить меру пресечения Евгении Беркович

25 российских деятелей культуры, среди которых — известные актёры, режиссёры, журналисты и писатели, написали открытое письмо уполномоченной по правам человека с просьбой изменить меру пресечения обвиняемым в оправдании терроризма режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, и освободить их из СИЗО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии