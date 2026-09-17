Евросоюз осудил удары хуситов по Саудовской Аравии

Евросоюз осудил военные действия хуситов из движения "Ансар Аллах" и удары по Саудовской Аравии, включая возможную атаку на Мекку.
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