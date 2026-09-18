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Минское "Динамо" прервало серию поражений победой над "Сибирью"

Минское "Динамо" прервало серию поражений победой над "Сибирью"

Максим Малиновский/ТАСС Минское "Динамо" переиграло новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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