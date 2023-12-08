Поезд Владикавказ — Адлер столкнулся с легковушкой, двое погибли

В обстоятельствах произошедшего разбирается Южная транспортная прокуратура.Поезд Владикавказ — Адлер вечером 7 декабря столкнулся с ВАЗ-2106 на 1987 км ж/д перегона "Эльхотово — Дарг-Кох" в Северной Осетии.
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