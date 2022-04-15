Несколько украинских биатлонисток призвали не исключать из сборной экс-россиянку

Украинские биатлонистки Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Кристина Дмитренко направили письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту с просьбой не исключать Ольгу Абрамову из состава национальной команды.