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Несколько украинских биатлонисток призвали не исключать из сборной экс-россиянку

Несколько украинских биатлонисток призвали не исключать из сборной экс-россиянку

Украинские биатлонистки Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Кристина Дмитренко направили письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту с просьбой не исключать Ольгу Абрамову из состава национальной команды.

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