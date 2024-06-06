Число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове выросло до 108

В Кемерове столкнулись два трамвая, в результате аварии пострадали более 100 человек. По словам очевидцев и пассажиров, трамвай потерял управление из-за отказавших тормозов, разогнался на склоне и врезался во впереди стоящий поезд.
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