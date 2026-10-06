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Эдуард Бредун ушёл от Извицкой к её подруге — а через полтора месяца нашёл её мёртвой

Эдуард Бредун ушёл от Извицкой к её подруге — а через полтора месяца нашёл её мёртвой

В январе 1971 года Эдуард Бредун сложил вещи по чемоданам и объявил жене, что уходит навсегда. Женой его была Изольда Извицкая — звезда «Сорок первого», одна из самых известных актрис страны.

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