В Башкирии возбудили уголовное дело по факту массового отравления на заводе УМПО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по республике Башкортостан Владимира Архангельского предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанным с массовым отравлением на заводе УМПО в Уфе.
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