Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    В детстве увлекалась мифами разных народов :)Интересные факты ...
  • Светлана Митленко
    Спасибо. Честно говоря не знала об этом.Интересные факты ...
  • Светлана Митленко
    Спасибо! Ну а как же не вспомнить? Это же наши памятники! Мне понравилось то, что все они с выдумкой и не под копирку...Памятники кошкам ...

Наши кошачьи соратники

Наши кошачьи соратники

О ЧЕМ ПОЮТ КОТЫ ВЕСНОЙ? О чем поют коты весной?Протяжно, громко и тоскливо,Собравшись ночью под лунойВ составе трио-коллектива? О том что снежная зимаУходит в лету, без сомненья,Что скоро в рост пойдёт траваКак знак природы - воскресенья?.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Вояки вы наши пушистые, как же вы помогаете нашим ребятам! Потому что не даёте им очерстветь, не даёте забыть о доме и тепле родного очага, скрашиваете их фронтовые будни. Только живите, только дождитесь мирного времени, а мы будем молиться за вас всех. Спасибо за пост.
Ответить
17 час.
Светлана Митленко
👍
Ответить
17 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Верочка! По самим кадрам видно, что их на фронте любят. Ни один кот не будет спасть так беззащитно, как на некоторых кадрах. Они чувствуют, что находятся в доброжелательной среде!
Ответить
17 час.
наверх