О ЧЕМ ПОЮТ КОТЫ ВЕСНОЙ? О чем поют коты весной?Протяжно, громко и тоскливо,Собравшись ночью под лунойВ составе трио-коллектива? О том что снежная зимаУходит в лету, без сомненья,Что скоро в рост пойдёт траваКак знак природы - воскресенья?.
Наши кошачьи соратники
Комментарии
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ВераВерная
Вояки вы наши пушистые, как же вы помогаете нашим ребятам! Потому что не даёте им очерстветь, не даёте забыть о доме и тепле родного очага, скрашиваете их фронтовые будни. Только живите, только дождитесь мирного времени, а мы будем молиться за вас всех. Спасибо за пост.
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17 час.
Светлана Митленко
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17 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Верочка! По самим кадрам видно, что их на фронте любят. Ни один кот не будет спасть так беззащитно, как на некоторых кадрах. Они чувствуют, что находятся в доброжелательной среде!
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17 час.
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