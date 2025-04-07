Наши кошачьи соратники

ВераВерная

Вояки вы наши пушистые, как же вы помогаете нашим ребятам! Потому что не даёте им очерстветь, не даёте забыть о доме и тепле родного очага, скрашиваете их фронтовые будни. Только живите, только дождитесь мирного времени, а мы будем молиться за вас всех. Спасибо за пост.